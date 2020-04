Así fue el desgarrador momento de Danna Paola al tronar con su exnovio

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana Danna Paola, recordó a la persona que le rompió el corazón y decidió compartirlo con sus seguidores.

Durante esta cuarentena por coronavirus (Covid-19), la actriz se ha mantenido en confinamiento en su casa, sin embargo, ha estado en contacto con sus fans desde redes sociales.

En esta ocasión, decidió compartir el recuerdo en su cuenta oficial de Twitter de cuando grabó la canción ‘Dos Extraños’, en Madrid, España, canción que dedicó a una persona que la había hecho llorar por demasiado tiempo.

Así mismo, recordó que cuando estaba grabando, al principio intentó mostrarse fuerte, sin embargo, al regresar al momento de la despedida con aquél chico, le volvió el sentimiento y consiguió el resultado de esta canción perteneciente al álbum ‘Sie7e+’.

Reventé... me tire a llorar, no podía más... no había cantado esa canción desde que la escribí y se la dejé ahí...y después de un año, saber que la habían elegido para el álbum yo creí estar fuerte y madura para omitir lo que aún no sanaba”, agregó.