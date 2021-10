Así le quedó el rostro a Omar Yubeili tras quemarse en fuerte accidente

Ciudad de México.- El actor de “Mi corazón es tuyo”, Omar Yubeili, sufrió un terrible accidente lo cual derivó en una hospitalización por severas quemaduras en el rostro.

Pero el actor lo tomó con algo de humor e informó a sus seguidores lo que le ocurrió con la frase: "Se me adelantó el Halloween" y aceptó que fue enteramente su culpa.

Hasta el momento la salud de Omar Yubeili Baños evoluciona satisfactoriamente, pero con un lento proceso.

El actor y cantante publicó un video en sus redes sociales donde explica lo ocurrido y agradece a los fans todo su apoyo, en especial el de una señorita que aparece junto a él

...pero todo va a estar bien... Y ella no se ha ido de mi lado", se puede leer.

Para se más gráfico, también compartió una galería fotográfica donde se le puede ver ya sin el vendaje en la cara y con las quemaduras expuestas, e incluso varias marcas en la frente y debajo de los ojos:

El joven actor, quien ha participado en distintas telenovelas y series de Televisa, relató que el accidente se debió a un error en el manejo del gas en su domicilio:

Además señaló que el mayor temor que sintió fue pensar que su carrera podría resultar afectada y con ello, su vida:

Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura -y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas-, el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!".