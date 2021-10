Así le respondió Toni Costa, ex de Adamari, a quien le dijo 'bisexual'

Estados Unidos.- Una vez más Toni Costa volvió a ser tendencia, esto debido a que corrió el rumor de que había iniciado un amorío con la influencer Evelyn Beltrán.

Trascendió que el ex pareja de Adamari López y la la modelo no sólo andaban muy amiguitos intercambiando mensajes a través de las redes sociales, sino que ya habían sostenido encuentros en en la casa de ella en Miami.

Este rumor tomó tal fuerza, que Toni Costa tuvo que salir a dar la cara, pues era más que evidente que la información ya había llegado a los oídos de su ex pareja, con quien tiene muy poco de haber terminado.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el bailarín decidió aclarar de una vez el estado actual de su situación sentimental.

Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”, comentó sin dar detalles.

En cuanto a la reacción de Evelyn Beltrán, fue más extremista pues hizo privado su perfil en la red social, con lo cual busca mantener alejados a los curiosos que quieren cerciorarse si todo lo dicho es verdad o si ellos continúan interactuando.

Toni Costa pone en su lugar a seguidora

Una seguidora del también coreógrafo aseguró que es bisexual y directamente le posteó: “Si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores”, en el video de Instagram donde el ex de Adamari aparece bailando.

La respuesta que dio Toni Costa a su seguidora. Foto: Especial.

Por lo que no se quiso quedar callado y le respondió:

¿Y usted de dónde saca eso? A ver, cuénteme. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí", sentenció.

Fue a finales del mes de mayo de este año cuando Adamari López rompió su silencio para confirmar, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, que se separaba de Toni Costa, con quien estuvo poco más de 10 años.

