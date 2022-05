Así perdió Kim Kardashian 7 kilos para usar el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022

Estados Unidos.- Por supuesto que Kim Kardashian bajó 7 kilos para poder usar el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022. ¡Quién más haría una dieta extrema en menos de un mes para hacer historia en el evento de moda más esperado del año!

El icónico vestido que Marilyn Monroe lució en el Madison Square Garden para cantarle “Feliz cumpleaños” al entonces Presidente de EU, John F. Kennedy hace 60 años, volvió a ser el centro de atención sobre la alfombra roja de los Met Gala 2022.

El vestido se creó para Marilyn Monroe en 1962 para el cumpleaños de John F. Kennedy./ Foto: Google

Kim Kardashian compartió esta imagen en redes sociales, usando el mismo vestido de Marilyn Monroe./ Foto: Twitter

Así es que Kim Kardashian, de 41 años, se convirtió en la única persona, además de Marilyn, en usar exactamente el mismo look este 1 de mayo de 2022 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El vestido de malla ceñido a la piel, que tiene más de seis mil cristales cosidos a mano, era parte del patrimonio de Marilyn Monroe hasta que en 1999 fue vendido por Anna Strasberg, hija del director, actor y profesor de cine y teatro Lee Strasberg, a quien Marilyn le dejó todos sus objetos personajes cuando falleció en 1962.

De acuerdo con Reforma, el Museo Ripley's Believe It or Not!, de Florida, compró el vestido en una subasta en 2016 por 4.8 millones de dólares. Después de impuestos y tarifas, fue valorado en más de cinco millones, lo que lo convierte en "el vestido más caro del mundo" jamás vendido en una subasta, según el diario The Post, actualmente está valuado en 10 millones de dólares.

El vestido de Marilyn Monroe ha sido preservado durante 60 años./ Foto: Google

Cuando Marilyn le pidió a la diseñadora de vestuario Jean Louis que le confeccionara un vestido, fue muy precisa: "Quiero que diseñes algo verdaderamente histórico, un vestido deslumbrante que sea único en su tipo, uno que sólo Marilyn Monroe podría usar", se explica en la exhibición de Ripley.

El vestido sin forro hizo imposible que Marilyn usara ropa interior y se sabe que estaba tan ajustado que la actriz tuvo que esperar a que lo cosieran y lo cerraran mientras ella lo tenía puesto.

Lee también: Met Gala 2022: Entre latinos y looks arriesgados

Kim Kardashian rinde homenaje a Marilyn Monroe

La idea de Kim Kardashian de usar el vestido de Marilyn Monroe se le ocurrió desde el año pasado, luego de haber asistido a la Met Gala 2021 con su vestido totalmente negro de Balenciaga que incluso le cubrió el rostro.

Así lució Kim Kardashian en la Met Gala 2021 con su peculiar Balenciaga./ Foto: Google

"La idea realmente me vino después de la gala, en septiembre del año pasado. Me dije a mí misma: '¿qué hubiera hecho yo con la temática americana si no hubiera sido el look que llevé de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y la respuesta es: Marilyn Monroe", contó a la revista Vogue.

Para hacerlo posible, Kardashian y el equipo de Ripley hablaron con expertos en la conservación de prendas, valuadores, archivistas y modistas para saber cómo llevar ese vestido a la Met Gala 2022.

Una de las implicaciones para lucir la icónica prenda era bajar de peso en menos de un mes, pues los expertos acordaron que no se le harían modificaciones para mantenerlo en su estado actual.

"Este es el vestido de Marilyn Monroe. Tiene sesenta años. Tuve esta idea de ponérmelo y probármelo", dijo Kardashian en la alfombra roja de la Met Gala 2022. Llegaron con guardias armados y guantes. Me lo probé y no me quedó. Tuve que perder 16 libras (alrededor de 7.2 kilogramos)", declaró.

Y debido a que la preservación del vestido era la máxima prioridad de la noche, Kardashian solo usó el original para la alfombra roja; más tarde se puso una réplica hecha a la medida.

Kim Kardashian acusió a la Met Gala 2022 con su novio Pete Davidson./ Foto: Agencia AP

Lee también: Él es Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, dueño de una larga lista de ex novias

La dieta de Kim Kardashian

Para poder enfundarse en el vestido de Marilyn Monroe, la empresaria tuvo que hacer una dieta que le permitiera perder 7 kilos en tres semanas.

Así que tuvo que dejar de consumir carbohidratos y azúcares, y alimentarse solamente con proteínas y vegetales.

Una vez que se apagaron los reflectores de la Met Gala 2022, Kim reveló que lo primero que hizo al volver a su hotel en Nueva York, fue comer una pizza.

"No he comido carbohidratos o azúcar durante casi un mes. Tres semanas seguro. Esta pizza... ¡Estoy tan emocionada", confesó Kim Kardashian.