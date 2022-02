Así reacciona Kate del Castillo ante la postura anti vacunas de Eric del Castillo

Estados Unidos.- En días recientes el Eric del Castillo reveló su molestia por ser atacado, juzgado y criticado por no vacunarse contra el Covid-19, y es que fue el mismo actor quien destapó su postura anti vacunas.

Recordemos que desde el inicio de la pandemia, el actor manifestó que no cree en la eficacia de la serie de vacunas que han salido de distintos laboratorios al rededor del mundo, por lo que prefiere resguardarse en su casa, al lado de su esposa Kate Trillo, previniéndose con medicina alternativa en caso de que llegara haber un posible contagio.

Durante una entrevista con el matutino Venga la alegría, el papá de Kate del Castillo aseguró estar recurriendo a la medicina alternativa:

Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba, no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente: ¡estoy sano! Punto. Ya no me estén fregando”, declaró el pasado enero .

No obstante lo anterior, el reconocido actor de cine, teatro y televisión lamentó que en las últimas semanas sea este el tema que más llame la atención, más que su amplia trayectoria artística pues siente que esto está afectando su desarrollo profesional.

Me da coraje porque están causando que no me contrate la gente, eso me queda muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no, me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, a lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan”, añadió.