Así reaccionó Emmanuel al 'rap' que Alexander Acha le hizo a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.- La noche del pasado 11 de diciembre, el cantante Alexander Acha, sorprendió a todos sus seguidores al interpretar un clásico dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero en versión rap.

Sin embargo, en lugar de agradar esta versión, miles de usuarios en redes sociales criticaron la interpretación del cantante, asegurando que había superado a la actuación de Itatí Cantoral.

Ante estas críticas, el cantante Emmanuel decidió dar su opinión sobre la interpretación de su hijo asegurando que fue maravillosa.

Siento que fue padrísima y que mucha gente no entendió lo que dice la letra, la letra es preciosa", comentó Emmanuel a El Universal.

Así mismo, detalló que él y su hijo habían creado esta adaptación en el año 2017, esto con la colaboración especial del rapero Big Metra.

Es una tendencia musical del día de hoy, pero esto lo hicimos hace más de 10 años y claro, como Big Metra no podía estar, la canción lleva eso y la canción había que hacerla así. Él (Alexander) la hizo, tuvo el valor de hacerlo y me parece padrísimo, perfecto, maravilloso lo que hizo… Creo que mucha gente cuando hace una crítica no se da cuenta, se creen que la canción está diciendo algo horrible y lo que está diciendo es una alabanza increíble”, comentó el cantante.