Así reaccionó Frida Sofia a rumor de relación entre su mamá y su ex

México.- Un gran escándalo se ha hecho en los últimos días, ya que se rumora que La Guzmán y el ex de Frida Sofía tienen una relación.

Por si fuera poco, Frida Sofía ha llamado la atención en sus redes sociales con una serie de declaraciones sobre su famosa mamá, entre ellas, que es "inalcanzable", que está "podrida en dinero" y no la ha apoyado como debiera.

La joven, quien prepara su lanzamiento como cantante, sorprende con una publicación en la que se muestra de lo más tranquila.

A través de la sección Stories en Instagram, Frida comparte un pequeño clip en el que aparece mirando a la cámara y con el mar de fondo, según El Debate.

Yo me rindo al poder de lo divino que está dentro de mí", se lee en el post y todo indica que su prioridad es su bienestar.

Alejandra Gumán, quien acaba de iniciar su gira "La Guzmán 2019", por su parte, dio su opinión sobre el distanciamiento con su primogénita y aseguró que la ama sobre todas las cosas y siempre ha tratado de dar lo mejor.

Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami y mira, yo también me quejaba de cosas de mi mamá, pero no es fácil ser mamá soltera", expresó para el programa "Ventaneando".