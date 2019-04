Así reaccionó 'La Choco' tras acusación de acoso contra su esposo

Ciudad de México.- El pasado 25 de marzo, una joven, acusó al presentador de TNT de contactarla vía mensaje privado en Twuitter para después hacerle insinuaciones sexuales.

Rafael Sarmiento me contactó por Twitter, y empezó a hacerme preguntas sexuales e incómodas, hasta que me envió una foto de su pene. Me pidió absoluta discreción ya que él solo quería platicar sin restricción, se lee en la denuncia.