México.- Sasha Sokol se atrevió a romper el silencio el pasado Día de la Mujer sobre la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano Macedo, a quien acusó de haber abusado de ella cuando tenía 14 años y él 39; luego él dijo que no cometió delito alguno, ahora la Conavim le responde.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó un comunicado en el que reprueban lo declarado por Luis de Llano Macedo sobre su relación con la cantante Sasha Sokol.

Este fue el comunicado que publicó el productor Luis de Llano Macedo. Foto: Twitter

¿Qué dijo Luis de Llano Macedo?

A través de sus redes sociales, el productor de televisión y creador de grupos musicales publicó un comunicado en el que habló de 'falsas especulaciones y acusaciones' hacia él, además de ofrecer una disculpa a la ex Timbiriche.

“Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”, se lee en su mensaje.

En entrevista con Yordi Rosado, Luis de Llano habló de su relación con Sasha Sokol, tras lo cual ella rompió el silencio. Foto: Instagram

Sin embargo, la parte de su mensaje que más polémica causó, fue cuando aseguró que no había cometido ningún delito.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco actuado de forma inmoral”, expresó Luis de Llano.

Conavim responde a Luis de Llano

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres compartió su postura a través de un comunicado para responder a lo expresado por Luis de Llano Macedo.

“La Conavim reprueba el tipo de declaraciones mediáticas hechas por el productor Luis de Llano Macedo, quien fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexo-afectiva con una menor de edad”, se lee en el comunicado oficial.

“Desde esta comisión recalcamos la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado, o quién sea el agresor”.

Antes, la comisión había señaldo cifras respecto a delitos cometidos contra mujeres.

“Durante el primer bimestre de este año se ha registrado en niñas y adolescentes, 19 víctimas por feminicidio, 25 por homicidio doloso, 518 por lesiones dolosas y 38 por trata de personas. Se inició una cruzada nacional para prevenir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y adolescente”.