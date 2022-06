Así respondió J Balvin a la disculpa de Christian Nodal durante su último concierto

Ciudad de México.- Después de que Christian Nodal lanzó su nuevo sencillo “Girasol”, se desató la controversia, sobre todo por la letra de la canción, pues al parecer fue su manera de responderle fuertemente a J Balvin, quien en días recientes se había burlado de su nuevo look.

Apenas unas horas antes de que la canción fuera publicada, el intérprete de “Botella tras botella” se sinceró y envió una disculpa para el cantante colombiano, pues la letra del tema dio mucho de qué hablar.

Después de toda una retahíla de ataques, dimes y diretes entre el intérprete de “Bonita” y el cantante de “Ya no somos ni seremos”, a la cual también se unió Residente, al parecer los famosos fumarán la pipa de la paz, ya que durante el más reciente concierto que ofreció Nodal en Morelia, abrió su corazón con su público y lamentó ya no se pudiera dar marcha atrás al lanzamiento de su nueva canción.

Sorpresivamente y ante la mirada atónita de todos, Christian envió un mensaje con su disculpa para el reggaetonero, y reveló momentos antes del show había hablado con él.

Nodal aseguró que ya no había manera de parar su nuevo sencillo ‘Girasol’. Foto: Especial.

Aunque me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pend****, yo la he cag*** muchísimo pero aquí estoy y he afrontado cada problema", dijo.

Arriba del escenario y durante una pausa en su concierto, el intérprete de regional mexicano aseguró también que la controversial letra no va dirigida al cantante urbano si no a todas las personas que no le han permitido dejar atrás su pasado, haciendo referencia a su separación de Belinda.

Por su parte, J Balvin decidió no quedarse callado y en medio de todo el escándalo reapareció en redes sociales luego de dar un concierto en Arabia Saudita, por lo que se dispuso a enviar un contundente mensaje a los fans y a los “chismosos”.

Luego de la disculpa, el colombiano reaccionó a esto al reaparecer en sus redes. Foto: Especial.

"A mis fans los amo, a los chismosos que están por aquí viendo si voy a responder algo...", se escucha decir al cantante, quien después se limita a guardar silencio.

Recordemos que la disputa pública entre Christian Nodal y J Balvin se desató en redes sociales luego de que el colombiano comparara sus looks y preguntara por las diferencias entre ellos; broma que no fue del agrado del exprometido de Belinda, quien respondió que él sí tenía talento.

J Balvin por su parte siguió la polémica al compartir un clip con un filtro que dejaba ver en su rostro el nombre de Belinda, acción a la que incitó a Nodal a componer y luego a responderle con la mencionada canción.

