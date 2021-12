México.- "Muy feliz por que ya estoy libre", fueron las primeras palabras de YosStop tras salir del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla la noche de este martes.

La youtuber Yoseline Hoffman pasó cinco meses presa luego de ser acusada de pornografía infantil por declarar en un video que tenía en su posesión el material grabado de la violación de la joven Ainara Suárez, quien en el momento del ataque era menor de edad.

Sin embargo, el delito por el que se le acusa fue reclasificado a discriminación, y un juez de control determinó que Yoseline Hoffman tendrá libertad condicional por tres años, luego de que la víctima aceptó la reparación del daño.

Al salir de la cárcel YosStop fue abordada por la prensa, y la influencer dijo unas breves palabras a las cámaras de los medios de comunicación.

Muy feliz por que ya estoy libre", dijo YosStop al preguntarle cómo se sentía.

En las imágenes del momento en que YosStop salió de la cárcel llamó la atención su novio, quien nunca dejó de apoyarla. Foto: Twitter

"La verdad lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron, y que sí les voy a dar entrevista pero no en este momento, porque me urge llegar a mi casa... muchas gracias, muchas gracias por apoyarme", dijo antes de subir a un vehículo.

¿Por qué YosStop salió libre?

La youtuber estuvo en prisión durante cinco meses tras se acusada de pornografía infantil, pero al reclasificarse el delito a discriminación pudo salir para llevar su proceso en libertad, aunque tendrá que cumplir algunas condiciones.

Debe permanecer en un domicilio establecido en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones.

Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación y la víctima aceptó la reparación del daño.

La youtuber Yoseline Hoffman agradeció a quienes la apoyaron. Foto: Twitter

El acuerdo al que llegaron ambas partes consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Yoseline Hoffman también deberá acudir a cursos y tomar capacitación respecto al tema de víctimas, y tendrá que publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de lo aprendido, además de donar el 5 por ciento de sus ingresos a alguna asociación.

