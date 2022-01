Así se encuentra Claudia Álvarez tras contraer COVID y dar a luz

Ciudad de México.- Claudia Álvarez está enclaustrada en su casa haciendo cuarentena luego de dar positivo a Covid-19. Pero las cosas se le complicaron, y bastante, ya que hace unos días concibió a unos mellizos, quienes llegaron al mundo de forma prematura, motivo por el cual la actriz no ha podido irlos a ver al hospital.

A través de sus historias de Instagram, Claudia abrió su corazón para platicar con sus seguidores lo que le está pasando y responder cuál es su actual estado de salud, ya que sus fans se encuentran muy preocupados por ella.

Hace tres días, empecé con un dolorcito de cabeza, y luego con poquitos moquitos, y yo soy una exagerada, soy una 'freaky' de todo lo que está pasando con la pandemia... Me fui a hacer la prueba PCR saliendo del hospital, en la tarde ya no fui a ver a los bebitos, fue Billy nada más porque él se sentía perfecto", explicó.

La actriz no puede ver ni a su hija ni a su marido. Foto: Especial.

Pero la famosa que se encuentra con los sentimientos a flor de piel tras dar a luz, expresó que se siente frustrada, pues la enfermedad llegó en el momento menos indicado.

Se me derrumbó el mundo... Me duele el alma, imagínense, dos años librando el Covid-19 y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos, y Kira también. Sí han sido unos días de mucho trabajo personal, el saber el para qué te está pasando esto ahorita", expresó.

Además aclaró que ni su esposo Billy Rovzar ni su hija Kira se contagiaron, y ahora ellos se encuentran apartados, aunque a Álvarez también le duele no poder estar con su pequeña.

Me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible de la situación que es, y de la impotencia que puedo llegar a tener por no estar con mis bebitos y Kira, o sea tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres", subrayó.

Pero la actriz se encuentra muy positiva ante esta situación que está pasando, pues piensa que es mejor padecer de Covid-19 ahora que sus bebés están en el hospital y no cuando ya estuviera toda la familia en su hogar.

El que me dé ahorita... también digo, gracias, porque imagínense que me hubiera dado cuando ellos estuvieran aquí en la casa, cómo le haces, y ahorita ellos están súper protegidos, entonces verlo de esa manera me va paz", así finalizó su mensaje.

Claudia no ha podido ir a visitar a sus mellizos al hospital. Foto: Instagram.

La famosa aprovecha sus ratos libres para compartir a través de sus historias de Instagram algunas postales de los regalos que recibió por el nacimiento de sus mellizos y también publicó una fotografía en la que sólo aparece su pie, para indicar que es su cuarto día de encierro.

Recordemos que el pasado 22 de enero Claudia Álvarez y Billy Rovzar compartieron la llegada de sus hijos y destacaron que se adelantaron por algunas semanas.

Hace ocho días llegaron mis dos amores, que faltaban para completar mi familia, se me adelantaron muchas semanas y ¡gracias a Dios, están sanos!", indicó ella en una publicación.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos