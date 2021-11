Así será el homenaje para Octavio Ocaña, ‘Benito’ en Vecinos

Ciudad de México.- Desde el viernes pasado se generó la polémica alrededor de la vida del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida trágicamente y a sus escasos 22 años, pues se ganó el cariño del público desde niño, ya que inició su carrera cautivando a todos con su carisma en la televisión mexicana.

A través de redes sociales se siguen manejando distintas teorías sobre la muerte de Benito de Vecinos, e incluso se lanzaron un par de hashtags #JusticiaParaBenito y #JusticiaParaOctavioOcaña que han tomado fuerza, especialmente en Twitter donde varias veces se ha vuelto tendencia.

Pero las teorías no han dejado de aparecer, ya que el denominado “Caso Ocaña” está plagado de irregularidades y de elementos que no han sido del todo comprobados, lo cual motiva a las teorías de conspiración entre los internautas.

No obstante todo lo anterior, sus compañeros de trabajo, no sólo el elenco de la serie Vecinos, sino distintas personalidades del mundo del espectáculo ya alzaron la voz pidiendo justicia sobre este caso.

En este sentido, la actriz Mayrín Villanueva reveló ante los medios de comunicación que en los capítulos de las siguientes temporadas de “Vecinos” rendirán un homenaje para Octavio Ocaña:

El homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación va a ser dedicada a él, porque es durísimo. No me quiero ni imaginar el dolor para su gente y pues a respetar lo que más podamos […] Va a ser doloroso y triste regresar a los foros y que no esté, pero vamos a tenerlo en el corazón”, reveló.