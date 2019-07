Así sorprendió su papá a Fida Sofía en su debut como cantante

Este sábado, Frida Sofía realizó su debut en el mundo de la música y aunque no estuvo presente su mamá Alejandra Guzmán, su papá decidió darle una hermosa sorpresa.

Frida Sofía debutó en esta nueva etapa de su carrera durante la gala del Balón de Oro, donde se premia lo mejor de la Liga MX y que se transmite por Univisión.

En dicho evento, Frida Sofía presentó su tema "Ándale" y aunque a muchos no les gustó su presentación, la verdadera sorpresa la esperaba "back stage".

Como niña pequeña

Detrás del escenario, la esperaba Pablo Moctezuma, su papá, quien la recibió con un enorme abrazo y lleno de orgullo.

El conmovedor momento fue compartido por Frida Sofía a través de su cuenta de Instagram.

En el video se ve cuando Frida Sofía va a Pablo Moctezuma detrás de su presentación y la abraza con fuerza.

En la presentación no estuvo presente Alejandra Guzmán, pero Frida Sofía ya había dicho desde antes que esperaba que no fuera, aunque no quizó hablar mucho sobre el tema.

