Atala Sarmiento es criticada por ignorar a ex compañeros

CDMX.- A casi un año de la sorpresiva salida de Atala Sarmiento del programa "Ventaneando" y de TV Azteca, televisora para la que trabajó por más de 14 años, este fin de semana, la ahora conductora de "Intrusos" protagonizó un encuentro -un tanto incómodo- con dos de sus ex compañeros de emisión.

Luego de la serie de declaraciones que se han hecho las dos partes, no habían coincidido en ningún sitio, hasta que el concierto que de Yuri y Las Pandoras unió nuevamente sus caminos.

Como parte de las noticias principales del programa de ayer, 11 de marzo, Pati Chapoy arrancó la emisión anunciando esta información:

Después de la breve introducción, Daniel Bisogno y Mónica Castañeda tuvieron un bloque completo del programa para contar y, hasta escenificar, el encuentro que, según contaron, no le hizo nada de gracia a su ex compañera:

Volteo y lo primero que veo es Ata, la cara de Ata ahí, contó Daniel Bisogno quien fue interrumpido por Pati Chapoy quien lo cuestionó: ¿Por qué no dices el nombre completo?, ¿tienes miedo?, a lo que él respondió, Atala Sarmiento Soler y, volteo, y se me queda viendo y se va.

Sorprendida por la reacción de Atala, Mónica Castañeda comentó:

Yo la verdad que sí me sorprendí. Yo, después de todo eso, que ya va a ser un año, nunca me la había encontrado en ningún lado y, pensé, por el mensaje que a mi ella me mandó cuando se despidió -interrumpió Pati Chapoy diciendo, pensaste qué te iba a saludar- sí, porque pensé que eso que me escribió era real y ya me di cuenta de que creo que no, explicó Castañeda.