Atala Sarmiento es criticada por su look 'no apto para su edad'

Ciudad de México.- La periodista y conductora mexicana Atala Sarmiento es distinguida por los característicos looks que luce en la televisión y en su cuenta de Instagram, pero ahora, mostó un look que no fue del agrado para la mayoría de sus seguidores, por lo que recibió fuertes críticas.

De acuerdo con información al portal de noticias SoyCarmin, en los últimos meses, Atala ha sido blanco de constantes críticas luego de su salida de Tv Azteca, ya que no fue bien recibida por sus compañeros de Televisa, pero además de eso, suele ser atacada por sus seguidores en su cuenta de Instagram por los múltiples looks que comparte.

En su cuenta de Instagram, Juan José Origel hizo una publicación en donde Atala sale de espaldas bailando con unos característicos botines blancos con neón rosa, pero los comentarios estuvieron divididos, ya que muchos dijeron que se veía muy bien, pero por otro lado, recibió criticas en donde juzgaron en que su manera de vestir ya no es pata para su edad.

Qué ridícula, tan vieja y tan inmadura. Además, ¿por qué usa su dentadura como zapatos? Vieja loca.", escribió un usuario en la publicación de Pepillo.

Los seguidores de Pepillo criticaron el look en que ya está muy grande para seguir vistiéndose de esa manera, pero algunos de los seguidores de Atala salieron a defender a la conductora.

Qué ridícula, ya no tiene la edad para vestirse así.", escribió otro usuario.

Aunque los botines no fueron del agrado para muchos, Atala considera que son cool y que además, tuvo que pagar $2100 por ellos, que además, optó por combinarlos con una blusa peplum en color negor y una falda corta en color rosa.