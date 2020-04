Atala Sarmiento ‘estalla’ contra mujer por criticar su relación con su hermano

España.- Muchas personas creen que conocen a los famosos sólo por lo que ven en redes sociales o en la televisión, por lo que piensan que tienen derecho a criticar su vida. Pero Atala Sarmiento no dejó que una internauta se entrometiera en su relación su hermano.

A través de su cuenta de Instagram, Rafael Sarmiento, hermano de la conductora, compartió una fotografía de su hijo tratando de dar ánimos a sus seguidores ante la cuarentena por la epidemia de coronavirus.

Entre los muchos mensajes de ánimo que recibió en los comentarios, destacó el de una mujer que cuestionó su relación con su hermana.

Atala Sarmiento respondió con dureza a una usuaria que criticó su relación con su hermano Rafael. Foto: Instagram

Hasta la enseña a escribir

“Viviendo tan cerca y desde q (sic) llegaron a vivir haya (sic), no se frecuentan”, escribió la usuaria en su comentario.

Al respecto, Atala Sarmiento no se quedó callada y no sólo le respondió a la usuaria, si no que hasta le dio una clase de ortografía.

“1. ES ALLÁ 2. ¿Vives con nosotros como para afirmar con esa seguridad que no nos vemos? 3. No subir fotos de nuestros encuentros no significa que no nos veamos”, respondió la conductora ante las críticas.

Muchos internautas se unieron a la crítica de esta usuaria y hasta se burlaron de ella en los comentarios, explicándole que Atala vive en Barcelona y su hermano en Madrid.