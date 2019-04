Atala Sarmiento llama 'hipócrita' a Pati Chapoy por su postura sobre '#MeToo'

Ciudad de México.- La conductora Atala Sarmiento llamó hipócrita a Pati Chapoy luego de que expresara su postura ante el movimiento Me Too.

De acuerdo con información al portal de noticias La Verdad, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, se manifestó a favor del movimiento Me Too, a pesar del reciente fallecimiento de Armando Vega Gil.

En las redes sociales circuló el video en donde Pati Chapoy explica que este movimiento es importante y debe tenerse en cuenta, y ante sus comentarios, los usuarios en las redes aplaudieron su comentario.

Yo creo que el movimiento Me Too debe continuar, no van a tener el valor de decir yo soy la persona que está diciendo esto de aquel hombre, porque no se puede, no es tan sencillo.", comentó Pati Chapoy.