España.- Atala Sarmiento recibió todo tipo de elogios de sus seguidores luego de publicar en su cuenta de Instagram una foto en traje de baño en la playa, para mostrar una parte de su cuerpo que ya no le avergüenza.

Además de la imagen, la ex conductora del programa “Ventaneando” escribió un mensaje de aceptación que fue aplaudido por sus familiares, colegas y fans.

Atala, de 48 años de edad, aparece con su traje de baño, sentada sobre la arena de la playa Vilassar de Mar en Cataluña, España, enseñando sus largas y pálidas piernas, que antes le daban mucha pena.

No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", escribió.