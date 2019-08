Audio de Juan Gabriel revela un impactante secreto sobre Luis Miguel

México.- Aunque Luis Miguel y Juan Gabriel siempre se mostraron muy amigos, un audio reveló un impactante secreto del fallecido cantante.

En la reciente emisión de Hoy, un fanático compartió un audio de hace más de dos décadas, donde el Divo de Juárez dijo que envidiaba a Luis Miguel.

Se desconoce con quién hablaba Juan Gabriel, sin embargo se oye decir que le tenía mucha envidia a Luis Miguel porque si podía vivir en México, contrario a él que, dijo, debía vivir en Estados Unidos porque aún no tenía tanta fama.

En el audio además Juan Gabriel reveló que tenía casas en Acapulco, Guadalajara, San Miguel de Allende y Capula, pero no podía regresar a su natal país.

Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo vivir, no puedo vivir todavía en México por la fama y mira que también tengo casa en Morelia, Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas pero no puedo vivir”, dijo.