‘Loki’ los detalles que la convierten en una serie imperdible

CDMX.- El estreno de ‘Loki’ la semana pasada, revolucionó a los fans de Marvel,que disfrutan del mundo del ‘Dios de las Mentiras', pues además de sus trucos, su universo está lleno de detalles que nos explican más de su motivo.

Disney compartió datos sobre la creación de la serie y los detalles que la convierten en una de las historias más audaces e innovadoras de Marvel Studios.

Cuando comenzamos a pensar ideas para una nueva serie sobre Loki, supimos enseguida que no queríamos invalidar su muerte en manos de Thanos. No queríamos decir ‘Es una broma. Eso no sucedió’.