Aurora Valle viene 'con todo' en la tercera temporada del programa ‘Confesiones’

CDMX.- Aurora Valle regresó con fuerza con la tercera temporada de su programa “Confesiones” que mostrará la verdad de muchos famosos.

En esta nueva temporada, la conductora y periodista, tendrá como invitados a José Manuel Bernal, María Sorté, Claudia Ramírez, entre otros.

Es un proyecto que surgió del programa que producía Carmen Arméndariz, ahí lo propuse, gustó mucho y no pensé que gustaría tanto y esta tercera temporada ha sido algo tan ansiado, porque la pandemia nos afectó a todos. Queríamos sacarla desde el año pasado y me la ofrecieron hacer vía zoom, pero espere a que llegue a la tele, que se reactivara”, explicó vía telefónica.

Para Aurora ha sido un reto, pero a la vez está muy feliz por la respuesta de todos los actores.

Entre las 21 celebridades que acudirán a esta nueva temporada se encuentran Pedro Sola, María Sorté, Eduardo Yáñez, Claudia Ramírez, Ana Martín, Laura Flores, Juan Soler, René Strickler, Dalilah Polanco, Arath de Torre y Juan Diego Covarrubias.

Yo soy fan de las cosas en vivo, pero vía zoom no me gusta, porque siento que falta conexión. Esta conexión que tengo con muchos, con los famosos, es gracias al camino recorrido, yo empecé en 1988 en Televisa Guadalajara, de conocer a muchos”, dijo.

Muchos de estos casos son famosos como María Sorté, cuando ella cantaba y la llevó a Guadalajara.

Ella conoce mi trabajo, independientemente de lo que he hecho, hay famosos que me confían sus historias, y es gracias a todo lo que viene de ‘atrás tiempo’”, agregó.

Todos los domingos se presentará a las 4:20 a través de la señal de Tvnovelas.

Hay actores y actrices que no había podido entrevistar, y ahora los tenemos de regreso como Laura Flores, que no habíamos podido embonar y pudimos platicar. La entrevista está muy bueno, así que no se la pierdan”, invitó.