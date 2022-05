México.- El tráiler de “Avatar 2” que llevará el título oficial de “Avatar The Way Of Water”, se volvió viral por lo rápido que se subió a las tendencias en redes sociales, a 10 años de la primera entrega de la cinta de James Cameron.

Aunque este avance de la secuela de “Avatar” se dio a conocer desde hace unos días en los cines junto al estreno de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, fue este 9 de mayo cuando llegó al YouTube de la productora 20th Century Studios.

"Avatar 2" tiene programado su estreno en cines en el mes de diciembre./ Foto: Twitter

Donde sea que vayamos, esta familia es nuestro fuerte", dice uno de los personajes en el primer tráiler de "Avatar 2".

La película, que tendrá su estreno el 15 de diciembre de 2022, contará con el regreso de Jake Sully y Na'vi Neytiri, más de diez años después de la cinta “Avatar” que causó furor al estrenarse en tercera dimensión en el año 2009.

La historia que se desarrolla en el año 2154 en un lugar llamado Pandora, fue dirigida por James Cameron y es considerada la película más taquillera de todos los tiempos.

"Avatar 2" podrá disfrutarse en los cines en 3D y en formato IMAX./ Foto: Twitter

“Avatar The Way Of Water” cuenta con un reparto conformado por los actores: Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Zoe Saldana y cabe destacar a Kate Winslet, con quien James Cameron ya había trabajado en otro de sus grandes éxitos, "Titanic".

Los detalles más destacados en el primer tráiler de “Avatar 2” son los rostros de sus protagonistas, pues se ven aún más reales teniendo en cuenta que la película llegará a los cines en 3D y formato IMAX.