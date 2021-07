Axel y ‘Coque’ Muñiz fusionan su talento en un reggaeton

CDMX.- Axel y Jorge 'Coque' Muñiz están de estreno con ‘Todavía’ una canción en la que Coque experimenta con el género urbano, lo cual fue una gran experiencia para ambos.

En entrevista con AM, ‘Coque’ comentó que obedece a esta inquietud como artista de reinventarse, y sobre todo, compartir con su hijo.

Por su parte, Axel, se dijo bendecido de poder compartir esta canción, que quedará para la prosperidad.

Trato de mostrarle todas las canciones nuevas que estoy componiendo, que estoy haciendo o que me mandan, y en una de ellas me dijo, yo quiero grabar esta canción y la verdad me encantó la canción porque es una fusión entre la balada, el regional mexicano, el urbano, y creo que el productor encontró el punto medio de los dos para poder hacer esta canción”, explicó.