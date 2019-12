BTS anuncia gira mundial ¿vendrán a México?

Corea.- Fanáticas mexicanas de BTS han recibido buenas noticias este año, no solo por el lanzamiento de Map of the Soul: Persona y la apertura de la pop up store en la CDMX, sino porque ahora también la banda acaba de anunciar una gira mundial.

A través de su cuenta de Twitter, la disquera Big Hit Entertainment informó que la banda surcoreana del momento tendrá una gira.

El mensaje “Abril 2020. Estén atentos”, estuvo acompañado de una imagen en la que se pueden ver las siluetas de los integrantes del grupo de K-pop en el agua y con la palabra “Tour”.

¿Habrá conciertos en México?

Luego del anuncio, el army en México comentó en redes sociales que ya no esperan a que sea el cuarto mes del próximo año, pues hasta esa fecha se sabrá si BTS dará fechas para conciertos en México.

Muchas fanáticas comentaron que ven posible que el grupo surcoreano venga a tierras aztecas, pues la Capital del país fue seleccionada para que instalaran una de sus tiendas ambulantes.

Por lo pronto, las seguidoras comenzaron a ahorrar.

