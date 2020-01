BTS lanza Connect, su nuevo proyecto… pero no es un disco, ni una canción

[공지] 소년, 유혹을 만나다! #WINGS 매니저님! <막내 라인> '피 땀 눈물' 신규 카드를 지금 게임에서 확인해보세요! ① 5★ 합산 확률 2.5배 ② ’피 땀 눈물’ 신규 카드 확률 UP ③ 지민/뷔/정국 카드만 등장 ⠀ [공지 보러 가기] ▶https://forum.netmarble.com/btsworld/view/7/1255140 ⠀ [Notice] Boy Meets Evil! #WINGS Manager, Blood Sweat & Tears cards have been released! ① 2.5x rate for all 5★ cards ② 'Blood Sweat & Tears' card rates ↑ ③ Only Jimin/V/Jung Kook cards will appear ⠀ [View Details] ▶https://forum.netmarble.com/btsworld/view/44/1255431

A post shared by BTS WORLD Official (@bts.world.official) on Jan 8, 2020 at 9:04pm PST