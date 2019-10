Bad Bunny da una charla en Harvard

Estados Unidos.- Bad Bunny ofreció una charla en la Universidad de Harvard, en la que habló sobre la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y presentaciones.

Según los representantes del "Rey del trap latino", el artista boricua también abundó en la charla su carrera musical y su arte género flexible, y su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos.

La inclusión ha sido un elemento fuerte en los videos musicales de Bad Bunny, conocido por éxitos como "Callaíta" y "Estamos bien", y por colaboraciones con reconocidos artistas de fama mundial, como Daddy Yankee, Drake y J Balvin, con quien lanzó un disco, "Oasis".

La charla fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico, el cual estudia la historia política del reguetón en la isla caribeña.

El evento formó parte de la serie mensual "Uncut" de No Label, agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas.