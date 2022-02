Miami.- El cantante Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al ser parte de la nueva campaña de una marca de moda, pues posó con un mini vestido color rosa y tacones.

El reguetonero nacido en Puerto Rico forma parte de la nueva campaña de la marca francesa Jacquemus, y a través de las redes sociales se publicaron varias imágenes del 'Conejo Malo'.

La cuenta oficial de Instagram de Jacquemus compartió parte de la sesión fotográfica en la que aparece el cantante de "Dákiti" con varias prendas de coloridos tonos para la nueva colección llamada "Le Splash".

Bad Bunny sorprendió al posar con un vestido rosa y tacones. Foto: Instagram

Los fotógrafos elegidos para esta campaña fue Tom Kneller y Zoey Redford, quienes usaron las playas de Miami, Florida, en Estados Unidos, como escenario para que posara el cantante que se presentará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 9 de diciembre, y cuya preventa se realizará este 8 y 9 de febrero.

Las fotos que más llamaron la atención fueron en las que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, aparece con un vestidito color rosa y otra en la que no tiene ropa interior, solo un chaleco y está sobre una motoneta acuática.

Aunque muchos usuarios en internet expresaron que Bad Bunny estaba rompiendo esquemas y estereotipos al posar con ropa de mujer, no faltaron los 'haters', quienes criticaron las imágenes.

"Bad bunny no rompe esquemas ni un c... Sólo quiere llamar la atención porque esta generación ser transgresor y agresivo con tu imagen vale más que tus pensamientos e ideales", "Hahaha solo por ponerse una falda??? El no es ningún activista de la comunidad , solo lo hace por marketing y es común ahora", "No había ropa de hombre?", fueron algunos de los comentarios.

A otros seguidores del cantante les pareció divertido y opinaron que Bad Bunny se veía muy guapo. "Jajaja ¡Que Loco!", se lee en un mensaje; "loco pero guapísimo", le contestaron.

Uno de los famosos que reaccionó a la publicación de la cuenta de Jacquemus, fue Ricky Martin, quien solo puso las letras PR y el emoji de unas manitas.

En otra de las fotografías aparece sin ropa interior, solo usa un chaleco. Foto: Instagram

¿Pagarías hasta 8 mil pesos por ver a Bad Bunny?

El reguetonero Bad Bunny se presentará en Monterrey y la Ciudad de México con su "World's Hottest tour", y aunque la preventa de boletos comienza este martes 8 de febrero, en redes sociales se filtraron los precios, no oficiales, de lo que supuestamente cuestan las entradas.

Según lo que circula en internet, los precios para ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca el próximo 9 de diciembre van de los 500 pesos hasta los 8 mil pesos.

