Bad Bunny rompe este récord que ningún cantante ha logrado

Estados Unidos.- Bad Bunny se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues hace un par de meses se llevó 10 premios Billboard, entre los que destacan el “Artista del año”, “Canción del año”, y un reconocimiento como “Mejor compositor del Año”.

Recientemente también se anunció su incursión en la actuación con una participación en la serie “Narcos: México”, de Netflix, y según sus logros últimamente, se puede decir que el puertorriqueño está imparable.

En días recientes se dio a conocer que el intérprete de “Soy peor” logró lo que ningún otro artista ha podido hacer en la historia de la plataforma de videos en internet por antonomasia.

Se trata de un reconocimiento por el récord mundial por convertirse en el primer artista en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas en YouTube, lo cual lo convierte entre los más influenciables artistas del medio del espectáculo, gracias a un “100 de 100”.

Por lo anterior, se ha convertido en el primer artista en la historia de la plataforma en obtener ese reconocimiento histórico virtual en el mundo de la música, con un playlist que incluye sólos, "remixes" con otros artistas, y vídeos con letras y audio.

Tal récord histórico se dio a conocer a través de una publicación en Twitter, en la que una imagen detalla la información del cantante y cada uno de los videos que se encuentran en el ranking.

Bad Bunny (@sanbenito) se convierte en el PRIMER artista en la HISTORIA de YouTube en tener 100 videos con más de 100 millones de vistas. ���� pic.twitter.com/LR97OESjXJ — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) November 4, 2021

En la lista de éstos se pueden ver temas como Te Boté remix junto a Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García y Darell, Mayores, No Me Conoce, I Like It, Mia, Tú No Vive Así, Si Tu Novio Te Deja Sola, Dákiti y Ahora Me Llama, entre varios más.

De acuerdo con la agencia EFE, recientemente también se anunció que el éxito de Bad Bunny "Yonaguni" llegó a mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el tema más escuchado de las plataformas digitales en este año.

