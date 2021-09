Bad Bunny se impone en los Billboard Music Awards

Estados Unidos.- Los artistas que más galardones se llevaron esta noche en la gala de entrega de premios Billboard a lo mejor de la música latina, celebrada en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, fueron Bad Bunny, J Balvin y Karol G.

Después de su paso por la alfombra roja, Bad Bunny, Jhay Cortez y Prince Royce abrieron la entrega a ser los primeros en recibir el codiciado galardón, pero el intérprete de “Yonaguni” resultó el gran ganador de la velada.



Gracias siempre a todo el público por todo el apoyo, por apoyar la música que hacemos, gracias a todos los que trabaj aron en este himno. Gracias por siempre estar por nosotros y a ustedes que son los que nos dan este premio”, expresó Bunny.

Dab Bunny fue de los primeros en recibir el codiciado galardón. Foto: Especial.

El multigalardonado reguetonero llegó a la máxima gala la de música latina como el principal finalista al obtener 22 menciones en 13 categorías, y solo compartió con Cortez el premio “Hot Latin Song” canción del año por “Dákiti”.

Bunny recibió estatuillas por Mejor Artista Latino, Mejor Artista Latino Masculino, Mejor Canción Latina, por “Dákiti” y Mejor Album Latino por “YHLQMDLG”.

Con energía explosiva, el astro boricua subió al escenario y cautivó a millones de televidentes con un gran espectáculo, acompañado de una banda musical con quienes realizó una poderosa versión rock de su éxito “Te Deseo Lo Mejor”.

El astro boricua subió al escenario y cautivó a millones de televidentes. Foto: Especial.

Por su parte, Maná recibió un homenaje con el primer premio Billboard ĺcono; Daddy Yankee, con el premio Billboard Salón de la Fama; y Paquita la del Barrio, con el premio Billboard Trayectoria Artística.

Aquí te dejamos lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música 2021:

ARTISTAS

Mejor artista: The Weeknd

Mejor artista nuevo: Pop Smoke

Mejor artista masculino: The Weeknd

Mejor artista femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista Hot 100: The Weeknd

Mejor artista, canción de streaming: Drake

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd

Mejor artista social: BTS

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de Rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion

Mejor artista country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista de rock: Machine Gun Kelly

Mejor artista latino: Bad Bunny

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

ÁLBUMES

Mejor álbum Billboard 200: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, “After Hours”

Mejor álbum de rap: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Mejor álbum country: Morgan Wallen, “Dangerous: The Double Album”

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, “Tickets to My Downfall”

Mejor álbum latino: Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, “Chromatica”

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, “My Gift”

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, “Maverick City Vol. 3 Part 1”

CANCIONES

Mejor canción Hot 100: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Canción más vendida: BTS, “Dynamite”

Mejor canción en la radio: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, “I Hope”

Mejor canción de R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción de rap: DaBaby con Roddy Ricch, “Rockstar”

Mejor canción country: Gabby Barrett, “I Hope”

Mejor canción de rock: AJR, “Bang!”

Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”

Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, “Graves Into Gardens”

Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, “Wash Us In The Blood”

