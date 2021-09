¡Gorillaz entra al reggaeton! Bad Bunny se une a ellos en una canción

CDMX.- Primero fue Metallica, ahora es Gorillaz quien se aventura al género urbano como mecanismo para experimentar con su música. Es que, recientemente Damon Albarn anunció la grabación de una rola junto a Bad Bunny.

Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes?”, declaró en entrevista con WARP Magazine el cantautor británico Damon Albarn, quien en 1998 creó esta banda virtual con Jamie Hewlett, “Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año”.

Damon está abierto a experimentar. FOTO: ESPECIAL

Damon Albarn lanzó hizo este anuncio mientras hablaba sobre su segundo álbum como solista The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (2021), además, comentó que los próximos éxitos de la agrupación animada se verá la influencia de la música latinoamericana y es posible que vengan más rolas iguales.

El creador de Blur, señaló que fue fantástico trabajar con Bad Bunny, pues lo considera “un tipo muy talentoso” y no le interesan las aversiones hacia el reguetón.

Siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?”.

Según se sabe, es la primera canción que ha hecho de este nuevo proyecto.

Bad Bunny abierto a la experimentación. FOTO: FACEBOOK

