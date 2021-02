¡Baila mexicano con The Weeknd en el Super Bowl!

Ciudad de México.- Como todo un logro en su trayectoria ve el mexicano Mike Bautista haber bailado junto a The Weeknd en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que se realizó en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, en Estados Unidos, en medio de la pandemia de COVID-19.

A pesar de los comentarios negativos que los televidentes hicieron tras los 13 minutos del show, el bailarín de 32 años prefiere quedarse con las opiniones positivas, pues explica que este espectáculo en particular, fue difícil de realizar porque había que mantener la ‘sana distancia’.

Es muy fácil opinar. Todos somos libres de dar un punto de vista, pero juzgar por juzgar ni lo tomo en cuenta. Para una estrella como The Weeknd es un gran logro en el Super Bowl y es un gran, gran artista. No todos tienen que ser Madonna, Katy Perry, Shakira o J.Lo. No podemos comparar.