Bailarina de JLo terminó en la calle y come de la basura

Estados Unidos.- En sus ayeres, Suzy Pérez fue una famosa bailarina y modelo dominicana que lo menos que hizo fue aparecer en videos de JLO y Puff Daddy, hasta que las drogas acabaron con su carrera.

A partir de su problema, la modelo desapareció del medio del espectáculo hasta que una periodista de Univisión, Gelena Solano, la reconoció cuando circulaba en su vehículo por Nueva York y Suzy se acercó a pedirle dinero.

Veo una señora que se me acercó y me pidió 20 dólares”, recordó.

Pero tras reconocerla por fotos de Instagram, Gelena Solano señaló para un programa de Univisión que le costó dos días encontrarla nuevamente.

Y fue en ese encuentro donde Suzy Pérez le comentó que cayó en las drogas porque no superó la muerte de su madre.

Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”, reconoció.

La modelo contó que dormía en la calle y en invierno se refugia en una estación de metro para no morir congelada.

Y le contó a la reportera los maltratos que sufrió a partir de que cayó en manos de una agencia de modelos italiana que dice, fue la que la introdujo a las drogas y la prostitución, pues no era agencia, sino una empresa de escorts donde la torturaron, violaron y drogaron para venderla a hombres.

Me dieron una golpiza que me dejó muerta, inválida y perdí tres trabajos”, contó Suzy.

Suzy Pérez habló de su hijo Jehew Savion Pérez, del que la separaron a causa de las drogas, cuando él apenas tenía 7 años. Y aprovechó para mandarle un mensaje.

Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo la ex modelo.