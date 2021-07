Ontario.- Tras un año de que la Banda MS sorprendió con la canción “Qué maldición” en colaboración con Snoop Dogg, por fin la banda mexicana y el rapero estadounidense la cantaron en vivo en Ontario, Canadá.

“Qué maldición” una mezcla de género ranchero con hip hop, los estilos de ambos artistas, se convirtió en mayo del 2020 en tendencia en YouTube pues aunque la letra es romántica, sobresale el rap del estadounidense, quien además canta en español.

Por lo que la interpretación en vivo de “Qué maldición” sorprendió a los asistentes al Toyota Center, entre ellos, dos de los conductores de las televisoras más importantes de México: El ‘Capi’ Pérez de Tv Azteca y Paul Stanley de Televisa.

En sus historias de Instagram, el conductor de “Venga la Alegría” grabó a Snoop, telonero del concierto, reproduciendo una de sus canciones más reconocidas.

Mi tío Snoop Dog en el DJ Set ante de la Banda Ms”, explicó en Instagram. “Poniendo sus rolas... y de repente... esto se va a la verga”, agregó al instante en que el rapero de “Young, Wild and Free” dio paso a las canciones de la agrupación liderada por Sergio Lizárraga.

Fue durante estos momentos que el conductor del programa “Hoy”, Paul Stanley, fingió tener una riña con señas obscenas con Capi cuando se toparon en el evento.

Casi me agarro a putazos con el Paul Stanley”, bromeó Capi. Por su parte, Paul también compartió, a través de sus historias de Instagram, los momentos que más disfrutó del show.

No contento con su controversia con Capi, el hijo del fallecido comediante Paco Stanley, bromeó sobre haber fumado marihuana con el rapero estadounidense, famoso por su consumo de la planta.

La agrupación Banda Ms compartió en sus redes sociales algunas fotos del concierto en Ontario, que registró un lleno total.

En redes sociales, los fanáticos de la agrupación expresaron su emoción por el concierto.

Lo amé, gracias por un concierto tan increíble”, “Una noche inolvidable”, “Los amo”, “Súper noche, estuvo muy bien. Los amo, Banda Ms”, “Nice super dueto”, “Son la Banda mas fregona no cabe duda”, “Buenísimo! Ya no me quería ir” y “Qué gran concierto”, fueron algunos de los comentarios en el Instagram de la banda.