Bárbara Mori asegura que documentarán el daño ambiental del Tren Maya

Ciudad de México.- Tal parece que la guerra entre los famosos y el gobierno federal está por iniciar, y es que después de que Andrés Manuel López Obrador los señalara como “pseudoambientalistas” y que reciben dinero de sus adversarios políticos, ellos reviraron el ataque y ahora es Bárbara Mori quien salió a decir que mostrará las pruebas del movimiento #SelvameDelTren.

Junto con otros artistas y de la mano de ambientalistas, la actriz afirmó que documentará el daño real que está ocasionando el tramo 5 del Tren Maya a la ecología y biodiversidad de la Selva Maya, por lo que en breve presentarán un estudio de impacto ambiental, el cual aún no ha sido mostrados por el gobierno de la 4T.

Esta inspección que realizará el colectivo que forma parte de la iniciativa ciudadana #SelvameDelTren, la cual busca frenar la devastación ecológica derivada de la construcción del tramo no sólo se ha hecho una tal indiscriminada de árboles, sino hay daños severos al sistema de acuíferos subterráneos.

"Hay que estar en esta lucha; estoy esperanzada de que las cosas van a cambiar con la unión de todos nosotros, de los ciudadanos que realmente hagan valer su voz y defiendan la tierra. Vamos a mostrar lo que está pasando", expresó.

La actriz asegura que presentará un estudio de impacto ambiental de la zona que afecta el Tren Maya. Foto: Instagram.

La semana pasada se hizo viral un video en el cual más de 40 personalidades del medio artístico, académico, ambientalista y de comunidades Mayas, advierten de los daños a la red subterránea de ríos y cuevas por la construcción del tren, y le solicitan a AMLO que escuche la voz de especialistas para evitar un desastre ecológico mayor.

Las comunidades Mayas llevan mucho tiempo queriendo un diálogo y no les hacen caso; desde nuestras plataformas se logró el foco para que piensen (las autoridades) las cosas bien y reconsideren. Es acabar con la biodiversidad, cosas que no están siendo vistas ni atendidas por la prisa de acabar", enfatizó.

Por su parte, el presidente insistió que el pago no se realizó en sobres, como se había comentado anteriormente, sino fue por transferencia electrónica. Además, en su conferencia matutina reconoció que ya se cambió la ruta del tren después de negociar con hoteleros de la zona, y negó que fueran a dañarse más cenotes.

A pregunta de la prensa, sobre la posibilidad de que se mencione a Bárbara Mori particularmente, ella respondió:

Bárbara aseguró que ‘mi amor por el planeta es mucho más grande que la inseguridad que pueda sentir’. Foto: Especial.

"No vivo con miedo y si alguien me avienta una piedra, ya me curaré mis heridas. No soy ambientalista y no soy experta en el tema, simplemente una ciudadana más, una actriz que tiene un micrófono que estoy usando para estas causas; mi amor por el planeta es mucho más grande que la inseguridad que pueda sentir", sentenció.

Por su parte, Gemma Santana, de #SelvameDelTren y directora de la Iniciativa Voto X el Clima, subrayó que queda poco tiempo para frenar el desastre en la Selva Maya.

"Hay que evitar que llenen de cemento y pilotes la zona; si pasa entonces ya es desastre. Estamos tomando medidas legales, nacionales e internacionales. Seguimos con la narrativa de diálogo, no es un golpeteo político, invitamos al presidente a que baje a las cuevas y vea", resaltó.

