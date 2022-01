Bárbara Mori y Omar Chaparro reaccionan por la participación de sus hijos en Rebelde

Ciudad de México.- La nueva versión de Rebelde producida por Netflix, ha levantado toda una serie de reacciones por parte de los fans de la primera versión, de los de la nueva de internautas que empiezan a conocer la historia, e incluso de algunos famosos, como Bárbara Mori y Omar Chaparro.

Luego del tan esperado estreno de la serie, los fans se han volcado en una ola de comentarios entre los que destacan las felicitaciones de Bárbara y Omar por la aparición de sus hijos Sergio Mayer Mori y Andrea Chaparro.

Bárbara Mori le dedicó unas historias en Instagram a su hijo. Foto: Instagram.

A través de redes sociales, los orgullosos padres reaccionaron ante la nueva versión de Rebelde, enviando algunos mensajes. El comediante y conductor compartió el tráiler oficial en su cuenta de Instagram, al cual hizo acompañar de un emotivo mensaje:

Mi hija, Andrea, cantaba desde los dos años las canciones de Rebelde. Hoy es una de las protagonistas de la serie que se estrena este día por Netflix, vuela alto mi lenteja, te deseo todo el éxito y la felicidad del mundo", expresó.

Como era de esperarse, la publicación generó decenas de comentarios de los fans y seguidores del ex conductor de Telehit. Incluso la misma Andrea respondió a su padre con un "Te amo".

En la trama, la joven da vida a “MJ”, una chica que acaba de llegar de Estados Unidos para estudiar en el Elite Way School (EWS), llama la atención que proviene de una familia religiosa y en la música encuentra una forma de expresarse.

Por su parte, la actriz Bárbara Mori felicitó a su hijo Sergio, fruto de la relación que sostuvo con el ex diputado Sergio Mayer, a través de sus historias de Instagram. Felicidades amor mío, por todo el esfuerzo y la entrega que le pusiste a este proyecto. So proud of u baby (tan orgullosa de ti, bebé)", escribió junto a una instantánea.

Omar Chaparro compartió el tráiler de la serie con una felicitación para su hija. Foto: Instagram.

En otra publicación, la también activista social expresó "Esteban, te amo", por que su retoño le respondió "Te amo madre, gracias". En la historia, Sergio interpreta a un alumno becado, quien llega al colegio para conocer la verdad sobre la desaparición de su mamá, pero en el intento se topará con muchas dificultades.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos