Ciudad de México.- Bárbara de Regil amenazó al nutriólogo Aries Terrón porque destapó que Loving It, la proteína que promueve y que supuestamente bebe la actriz es una estafa.

De acuerdo con el especialista en nutrición, la actriz de “Rosario Tijeras” se encuentra muy enojada porque las ventas de su proteína han bajado, a pesar de que figuras como Andrea Legarreta y Danna Paola han sido imagen.

Aries Terrón dijo a través de un video en Youtube que nunca imaginó hasta dónde puede llegar el tráfico de influencias en México.

Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra’”, expresó el joven.