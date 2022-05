Bárbara de Regil deja Tv Azteca y llega a Televisa con este proyecto

Ciudad de México.- Una de las figuras más polémicas en las redes sociales es sin duda Bárbara de Regil, pues debido a sus declaraciones se ha metido en el huracán de declaraciones de internautas, pero también su carrera en el mundo de la actuación le ha significado el reconocimiento y generar miles de seguidores.

Después de aparecer en series de Telemundo y Tv Azteca, la influencer regresó a la empresa que la vio nacer y reapareció en el programa Hoy para promocionar su figura pública.

Las cámaras del matutino de Las Estrellas captaron a Bárbara en los pasillos de la televisora de San Ángel, y durante una entrevista exclusiva la también empresaria se mostró sumamente contenta y emocionada de poder regresar a la empresa.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La intérprete de “Rosario Tijeras” destacó la buena vibra que sintió al convivir con sus colegas del gremio y explicó que acudió a los foros a grabar una escena de su nueva película “Quiero tu vida”, producida por la actriz Salma Hayek, y que será estrenada en exclusiva a través de para la plataforma VIX, para la empresa de Univisión.

La actriz acudió a los foros a grabar una escena de su nueva película. Foto: Especial.

“Muy contenta de estar aquí en Televisa, la vibra se siente muy bonita, la gente se ríe siempre que puedan, aunque tengan el cubrebocas se les ve en los ojos.", indicó.

A la actriz de películas como “Loca por el trabajo”, “Rebelión de los Godínez” y “El Torito” se le preguntó acerca de un posible contrato de exclusividad con la televisora de Emilio Azcárraga, a lo que ella contestó que está abierta a las oportunidades laborales y ante una oferta como esa no se negaría, en caso de que se le presentase la ocasión.

“Todavía no (me ofrecen algo), se terminó mi contrato en una televisora y me fui a otra en Estados Unidos (Telemundo), hice una película para Hollywood y ahorita regresé (a México) y justo me quedé en esta y ahorita no he tenido la oportunidad pero a mí me encantaría", indicó.

Bárbara aseguró estar muy contenta de tener trabajo en cine. Foto: Especial.

Hay que destacar que Bárbara de Regil inició su carrera en los foros de San Ángel cuando apenas era una jovencita; incluso trabajó para el canal Telehit. Más tarde se cambió de empresa y se fue a Tv Azteca donde obtuvo su primer protagónico y donde actuó en telenovelas como “Bajo el alma”, “Amor cautivo”, “Secretos de familia”, “Así en el barrio como en el cielo” y tres temporadas de la exitosa serie “Rosario Tijeras”.

ebecerril@am.com.mx