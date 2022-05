Bárbara de Regil habla sobre el consumo mariguana y muestra los estragos de su uso

Ciudad de México.- La actriz e influencer Bárbara de Regil se ganó un lugar en el medio del espectáculo mexicano gracias a su carisma frente a las cámaras, además de estar trabajando con constancia y esfuerzo a lo largo de su carrera; pero también es reconocida por los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrada en sus redes sociales y una de ellas es su postura respecto al consumo de la marihuana.

En días recientes, la intérprete de “Rosario Tijeras” compartió en su cuenta de TikTok un clip en el cual se habla del nuevo tema del momento en Internet: el consumo de cannabis. En el video corto Bárbara deja ver material audiovisual de un psiquiatra quien explica cuáles son los estragos que deja en el cerebro el consumo de dicha planta, perteneciente a la familia Cannabaceae.

La influencer compartió el video de un psiquiatra quien explica los estragos del consumo de marihuana. Foto: TikTok.

La actriz de “Bajo el alma” y “Rebelión de los Godínez” se sinceró con sus seguidores y compartió junto al video, el cual presenta un material gráfico de poco más de 30 segundos, una breve opinión sobre la cannabis, a la cual mostró rotundamente su rechazo, ya que aseguró que prefiere estar en sus cinco sentidos y no en un viaje ficticio alejando de la vida real: “Para los defensores. Yo no fumo, me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia”, redactó.

El video que publicó la polémica influencer fitness rápidamente se hizo viral en esa toda red, provocando opiniones a favor y en contra. Entre los más destacados están: "Pero la chayo la anda promocionando”. “No hay que satanizar todo. Ayuda a paciencia con muchas enfermedades y por contenido así la gente ve mal el consumo de la misma”. “Pues creo que todo puede ser malo cuando es en exceso. Si alguien toma alcohol a diario ni siquiera llega a 5 años”, son sólo algunos comentarios.

Bárbara aseguró que no consume marihuana pero levantó la polémica en redes. Foto: Especial.

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Bárbara de Regil aborda un tema tan controversial pero que está en tendencia nacional, pues a finales de octubre pasado, la actriz mexicana de 34 años levantó la polémica entre los usuarios respecto a sus contundentes palabras en contra de las personas que no acuden a terapia psicológica.

Lo cual, de igual manera, dividió los comentarios a favor, pero decantó la mayoría en su contra, por lo que estuvo siendo atacada por internautas varias semanas.

