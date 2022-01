México.- Bárbara de Regil aprovechó su visita a un programa de televisión para contestarle a Gala Montes, quien hace casi dos meses la criticó por la muerte de su perrita por envenamiento.

En noviembre pasado, la actriz de "Rosario Tijeras", explicó en un video que estaba devastada por la muerte de Nala, su perrita, que por accidente comió veneno.

Tras esta triste noticia, la también actriz Gala Montes arremetió contra Bárbara de Regil, a quien criticó que se le muriera su perrita a los 6 meses, además de que la acusó de que hacía de cualquier situación 'un circo' porque solamente quiere likes.

Gala Montes criticó a Bárbara de Regil por subir un video para contar que se le murió una perrita envenenada, y la tachó de 'hacer circo' para ganar likes. Fotos: Instagram

La tarde de este martes, Bárbara de Regil acudió como invitada al programa Ventaneando, de TV Azteca, donde reveló que los constantes ataques en redes sociales le provocaron una fuerte depresión.

“Hace tres meses me dio una depresión súper fuerte, me atacaron muchísimo... yo nunca he salido a hablar mal de nadie y mucha gente sí lo ha hecho de mi, yo creo el dia que yo salga a hablar mal de alguien es porque mi carrera no está funcionando y estoy haciendo algo para que la gente me voltee a ver", expresó.

Explicó que debido a esta depresión no quería comer ni dormir, pues incluso sufrió amenazas de muerte, pero no solo dirigidas a ella, sino también a su hija

“Fueron las agresiones en las redes, porque ahí sí me amenazaron de muerte a mí y a mi hija. Después sacaron notas de que yo me contraté seguridad cuando yo he tenido seguridad desde que estoy con Fer”, dijo Regil.

Sin embargo, Bárbara encontró la forma de superar estos ataques y hacer caso omiso de ellos.

“Salí de la depresión creyendo que la gente únicamente te va a dar lo que son y hablan dependiendo de las heridas que tienen", explicó.

Tras esto, el conductor Ricky Manjarrez la cuestionó sobre personalidades del mismo mundo del espectáculo que se han enfrascado en líos con ella, como fue el caso de Gala Montes, quien quedó en segundo lugar en el reality de ¿Quién es la máscara?, de Televisa.

Yo con ella hice una novela hace mucho tiempo, no la conozco, de hola y adiós, yo no entiendo por qué tanto odio en mi contra”, expresó, mientras Pati Chapoy la interrumpió “se llama envidia”.

La protagonista de “Rosario Tijeras” detalló que el motivo por el que habló en un video sobre la muerte de su perrita Nala, luego de que se envenenó por material que una empresa de fumigaciones dejó en su jardín, fue precisamente para evitar que a alguien más le pasara.

“Ya los de la fumigación se hicieron responsables porque se equivocaron de casa, no tenían por qué dejar bolsitas con veneno escondidas en mi casa”, explicó.

Bárbara de Regil por fin responde a Gala Montes

Bárbara de Regil insistió en que desconoce el por qué tanto odio de Gala Montes hacia ella, sin embargo, aseguró que le desea que le vaya bien.

Te deseo todo el bien del mundo, que trabajes mucho y que seas muy feliz”, finalizó la influencer.

En redes sociales muchos usuarios criticaron la visita de Bárbara al foro de Ventaneando, según los mensajes en la cuenta oficial de Instagram del programa de TV Azteca.

Usuarios en redes sociales criticaron la visita de Bárbara de Regil a Ventaneando. Foto: Instagram

“Dudo que Gala le tenga envidia a esta señora”, “Ay no!!! Pésimo ver a esta tipa adiós Ventaneando”, “Por Dios lleven a personas que aporten algo bueno no a esta señora que no tiene nada bueno que decir”, “Paty noooooo porque invitas a esa odiosa”, y “Hoy si les falló el programa con la invitada”, fueron algunos de los comentarios.

