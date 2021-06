VIDEO. Ódiame, pero toma terapia: Bárbara de Regil a todos sus detractores

México.- Bárbara de Regil, reconocida actriz e influencer, retomó sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a sus detractores a los que les pide odiarla y lincharla, pero sobre todo tomar terapia para poder tener luz propia.

Bárbara de Regil abandonó hace unos días sus redes sociales luego de la polémica que la envolvió cuando Aries Terrón, un nutriólogo certificado, envió analizar su proteína, la cual ella vende como “producto milagro”, pero en realidad es dañino, según el periodista Álex Kaffie, también conductor del programa de televisión “Sale el Sol”.

Y al reaparecer ante menos seguidores en redes sociales, Bárbara de Regil lo primero que hizo fue enviarle un mensaje a sus detractores a los que tachó de espías e infelices, pues una persona feliz no se ocupa de los demás.

Persona que no me sigue y se mete a ver todo lo que hago para criticarme o persona que me sigue y me odia, ódiame si no te gusta lo que hago, criticame si no te gusta cómo hago ejercicio, júzgame por lo que digo, odiame, criticame, línchame, pero hazlo desde el hoyo desde el que estoy segura que vives”, dijo Bárbara de Regil sonriendo a la cámara.