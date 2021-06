Ciudad de México.- La polémica de Bárbara de Regil por la denuncia del nutriólogo Aries Terrón de que su proteína Loving it es un fraude, y los ataques de sus ‘haters’, están afectando la salud mental de la influencer.

A través de un video en el que casi se pone a llorar, Bárbara de Regil aseguró que teme equivocarse y ser juzgada en las redes sociales todo el tiempo, por lo que ahora vive con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad, y tiene que hacer todo con ‘pincitas’.

Hoy, ese círculo de felicidad no existe, al contrario, las redes en general son una nueva plaza de linchamiento en donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás", expresó.

La protagonista de la serie “Rosario Tijeras” que se transmitió por Tv Azteca hace tiempo, destacó que a raíz de la polémica en la que se ha visto envuelta por los supuestos ataques que realizó contra el nutriólogo Aries Terrón, quien cuestionó la calidad de su proteína Loving It, ha recibido todo tipo de amenazas.

Estos últimos días han sido terribles, pues vivo un constante ataque que, acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y siento que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer", declaró.

Entre los comentarios que recibe la instagramer, ha encontrado amenazas contra ella y su familia que van desde la violación hasta la muerte, indicó.

Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada, mi familia también. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija y que la van a violar también”, aseguró.