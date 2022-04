Bárbara de Regil revela que sueña con ganar un Oscar: ‘Aunque se burle la gente’

Ciudad de México.- En su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, Bárbara de Regil fue abordada por los reporteros de espectáculos, quienes le lanzaron varias preguntas directas, pero se quedaron sorprendidos al escuchar que uno de los sueños de la actriz es recibir un Oscar.

La influencer fitness quien últimamente ha estado envuelta en polémicas y críticas por parte de usuarios de redes sociales por su conducta arrogante, en esta ocasión estuvo muy carismática con los representantes de los medios de comunicación.

Durante el “chacaleo”, las cámaras del matutino Sale el sol captaron el momento en que la actriz que diera vida a Rosario Tijeras, aceptó públicamente que, al igual que varios famosos mexicanos han sido mencionados cuando de los premios Oscar se trata, Bárbara de Regil confesó que a ella también le gustaría ser reconocida.

Bárbara de Regil destacó que no le importa si la gente se burla de sus sueños.

Y dentro de sus declaraciones, la actriz expresó que no le importa si la gente se burla de uno de sus sueños, pero que ella trabajará para lograrlos.

Por supuesto que sí, aunque la gente se burle; la gente se burla luego de los sueños de los demás. Pero claro que sí”.

Pero también la instructora fitness mencionó que, a pesar de ser su sueño, en caso de que no se llegara a conseguir lograr la tan anhelada nominación, no pasa nada.

Y si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”, aseguró.

La protagonista de “Loca por el trabajo” también destacó que su inspiración para llegar a plantearse la meta de alzar una estatuilla de La Academia son sus colegas mexicanos, como Eugenio Derbez.

La actriz dijo que figuras como Eugenio Derbez fueron su inspiración. Foto: Instagram.

“Yo lo veo a él y yo me veo también algún día… Me emocionó mucho, a la que me faltó ver ahí fue a Eiza González, dije: ‘¿Dónde está?’, pero la verdad qué padre”, compartió.

Por último, Bárbara de Regil mencionó que para poder conseguir su sueño primero tendría que trabajar en Hollywood, por lo que está abierta a propuestas.

Yo soy feliz en México, pero todos en nuestro trabajo aspiramos a algo más, entonces si se llegara a dar, yo feliz de la vida”, concluyó.

