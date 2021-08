Guerrero.- Bárbara de Regil sufrió un accidente en la playa que le provocó varias heridas; la actriz compartió a través de las redes sociales cómo ocurrieron las cosas mientras estaba de vacaciones en Ixtapa, Zihuatanejo.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que pasaba unos días con su hija en las playas de Ixtapa, Zihuatanejo, pero que tuvieron un accidente que le dejó heridas en su cuerpo.

La también influencer, explicó que durante su paseo en Ixtapa, se detuvo en unos columpios de madera que se encuentran en una zona rocosa de la playa con la intención de tomarse unas fotos junto a su hija Mar.

Sin embargo, no esperaba que resultaran heridas al querer tomarse las fotografías para compartir con sus seguidores.

La protagonista de la serie “Rosario Tijeras” disfrutaba de unas vacaciones con su hija Mar que cuando se encontraban en el columpio, una fuerte ola las sorprendió y las arrastró a ambas, pero fue la actriz la que se llevó la peor parte.

En sus historias de Instagram explicó cómo fue que pasó todo.

Llega una ola, nos arrastra. Mar se alcanza a agarrar de los columpios, pero yo no. No saben, di vueltas encima de las rocas. Cuando se fue la ola, Mar y yo nos cagamos de risa, pero si me espanté un montón, dije ‘ya valí, ya bailó’, pero no valió, estoy bien”, explicó la actriz.