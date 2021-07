Bárbara de Regil se pronuncia y se va con todo contra YosStop y se une a Caeli

México.- Bárbara de Regil se unió a la voz de la influencer Caeli, quien acusó a YosStop de ejercer ciberbullying por años contra ella, y de lo mismo la acusó la actriz de "Rosario Tijeras".

Yoseline Hoffman está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el pasado 29 de junio, acusada de distribuir pornografía infantil desde su canal de YouTube en contra de Ainara Suárez, cuando esta tenía 16 años de edad.

Y este martes, la influencer Patricia Caeli Santaolalla López, mejor conocida como Caeli se pronunció a través de un video para señalar a YosStop como su agresora virtual por años.

Y ahora, la actriz y modelo fitness Bárbara de Regil rompió el silencio sobre este caso para unirse a Caeli, externarle todo su apoyo, pero también para decir que ella también fue víctima de YosStop.

La actriz de “Rosario Tijeras” se pronunció a través de stories de Instagram, donde le pide a sus 8 millones de seguidores trabajar para evitar el bullying virtual.

Y es que Bárbara de Regil fue el tema en una de las transmisiones de YosStop en su canal de YouTube, la cual tituló “Lady proteína”, donde la influencer la exhibió por pedirle promocionar su proteína, pero ella se negó.

En esa emisión por YouTube, Yoseline Hoffman no solo exhibió que Bárbara le envió la proteína con la intención de presionarla para promocionarla, sino que cuestionó sus rutinas de ejercicio que comparte en redes sociales, las cuales calificó de malas.

Desde entonces, la entrenadora fitness no se había pronunciado, hasta ahora para unirse a Caeli para exigir un alto al ciberbullying.

La actriz de cine y televisión también pide no seguir cuentas que fomentan el odio y el ciberbullying.

Tu puedes ser tan tonto como quieras siempre y cuando no afectes la salud de otras personas, porque literalmente esta persona está dándole una porquería de producto que enmascaró, que etiqueto mal y que no sabes qué tanto daño puede hacer”, expresó Yoseline en su video sobre Bárbara de Regil.

Pero no solo, eso YosStop también cuestionó por qué de Regil tenía tantos seguidores, si no es generadora de contenidos de calidad o interesantes.

Bárbara esperó semanas para responderle a Hoffman y sólo pidió poner un alto al odio.

No más odio, no más ciberbullying. Si nos unimos y apoyamos podemos crecer y florecer entre nosotras, todos tenemos errores, pero el que tengas un error tú a mí no me da el derecho de ventanearlo, de juzgarte y de quererte acabar, porque yo también cometo errores”, escribió la actriz de la cinta “Rebelión de los Godínez”.