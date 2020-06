Barbra Streisand le regala acciones de Disney a Gianna, hija de George Floyd

Estados Unidos.- Ser accionista de Disney se suma a la larga lista de regalos que ha recibido Gianna Floyd, de seis años, hija de George Floyd, asesinado asfixiado a manos de un policía blanco el 25 de mayo pasado. Fue la actriz y cantante Barbra Streisand la que le envió tan grande regalo.

Gianna recibió el particular regalo por parte de la también productora el sábado pasado y lo dio a conocer el sus redes sociales.

La menor compartió imágenes en su perfil de Instagram en las que muestra los documentos que le envió Streisand por correo, además de dos de sus discos ‘My Name Is Barbara’ y ‘Color Me Barbra’.

Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti”, escribió la menor junto a la imagen en la que se ve muy sonriente.

Aunque no se filtró el dato de la cantidad de acciones que tiene Floyd. Sin embargo, se conoce que las inversiones en el parque de diversiones generan buenas ganancias.

Por ejemplo, de acuerdo a información reciente publicada en CNBC $1,000 en inversión en Disney puede crecer hasta 370%. Así, $1,000 se convierten en $4,600 en 10 años.

Con 500,000 seguidores, la cuenta de Instagram de la hija de Floyd se ha convertido en el espacio donde ella comparte imágenes con su padre y los acontecimientos en su vida después de su fallecimiento luego de que un policía presionara su rodilla contra su cuello dejándolo sin respiración.