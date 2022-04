Barry Keoghan, actor de Marvel, es arrestado en calles de Dublín

Irlanda.- Todavía está muy reciente el escándalo en el que estuvo involucrado el actor Erza Miller, quien fue arrestado tras agredir y amenazar de muerte a una pareja con la discutió mientras estaba en un bar de Hawái. Ahora su colega, Barry Keoghan, protagonizó una escena similar al ser detenido mientras causaba alboroto en las calles de Dublín al estar aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia o bebida embriagante.

La estrella juvenil nació el 18 de octubre de 1992 en Dublín, Irlanda; actualmente tiene 29 años de edad, y salió en la película “Eternals” y “The Batman”, fue capturado por la policía como precaución, pues se le veía bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que procedieron a llevarlo a la comisaría del lugar.

La estrella juvenil fue capturada como medida de prevención, ya que estaba en estado inconveniente. Foto: Especial.

Recordemos que esta no es la la primera vez que el actor de Marvel se ve envuelto en un escándalo de este tipo, ya que en agosto del año pasado el personal de un hotel lo auxilió luego de arribar al lobby con el rostro ensangrentado, luego de estar involucrado en una riña.

De acuerdo con información del diario The Independient, en esta ocasión el histrión hollywoodense fue quien ocasionó tremendo conflicto, no obstante, el problema no pasó a mayores, según reportó la publicación.

Hasta el momento, ni Barry ni la gente que lo maneja no han hecho alguna declaración al respecto, pero se dice que las calles en las que fue retenido, están cercanas a la residencia del actor, por lo que se supone que se dirigía a su casa después de una buena noche de fiesta o con la posibilidad de que decidió bajar al espacio público estando en su departamento.

Esta es la segunda ocasión que el actor que interpreta a el Joker protagoniza un escándalo público. Foto: Especial.

Como se mencionó, esta no es la primera vez que Barry Keoghan está en una situación mediática más allá de su trabajo en la meca del cine mundial, pues en aquella sonada ocasión en 2021, el histrión fue socorrido en un hotel al presentar lesiones en lo que aparentemente fue una riña que le dejó heridas en el rostro.

Aunque Barry fue atendido por los equipos médicos, durante una estancia en Irlanda, la joven celebridad decidió no presentar cargos ni dar más detalles sobre cómo es que resultó lesionado, lo que derivó en un traslado de emergencia a un hospital de Galway, según reportó entonces el medio Sunday World.

