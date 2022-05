México.- Luego del pleito de la mamá de Belinda con Christian Nodal, reapareció para presumir en redes sociales que otro hombre se tatuó el nombre de su hija.

A la par que Nodal mostró que se retiró el último tatuaje en honor a Belinda, la señora Schüll Moreno no se quiso quedar atrás y aplaudió que un amigo de la intérprete se colocó el nombre de “Belinda” en la pierna derecha.

A la lista que incluye a Lupillo Rivera, Chriss Angel y Christian Nodal se une Guillermo Santos, un fan, pero sobre todo, amigo de Belinda, quien le demostró su gran admiración y cariño a la ojiverde con este gesto, el tatuaje.

Y aunque Lupillo, Chris y Nodal los modificaron, Memo lo mostró orgulloso en su Instagram, donde cuenta con 8.6 millones de seguidores.

Esto no pasó desapercibido por la señora Schüll, quien compartió en sus propias redes sociales el momento, pero también mostró una conversación que tuvo con él.

El fin de semana, el intérprete de “Botella tras botella” aprovechó su estancia en Costa Rica para modificar el último tatuaje que lo unía a Belinda, la palabra “Utopía” y un corazón, los cuales cambió por una flor roja.

Apenas posteó la foto con el tatuaje en honor a Belinda, Memo Santos aclaró que no lo hizo para colgarse de su fama, sino por el cariño y admiración que siente por ella.

Nunca he buscado la fama de nadie, porque siempre he sido buen amigo y un gran admirador de la belleza y tenacidad de las mujeres. Siempre he sido el meme que todos ustedes conocen, me quitaría la camisa por ustedes también les daría la piel... ser coherente implica ¡serlo!, pero cuando te necesitan, cuando tus manos son útiles y tu apoyo levanta el espíritu de alguien más”, finaliza Guillermo Santos.