VIDEO. Así fue el sensual baile de Belinda y Christian Nodal

México. Belinda causó revuelo en las redes sociales tras publicar el sensual baile que le hizo a su prometido, Christian Nodal, pues el cantante de regional mexicano compartió este provocativo video donde la cantante deja ver su sensualidad.

El cantante de “No te contaron mal” impactó a sus seguidores tras compartir un video en sus historias de Instagram mientras Belinda le hacía un striptease.

Se puede ver a la cantante de “Egoísta” de espaldas a la cámara y en contra luz, después camina hasta el marco de la puerta de una habitación y comienza a bailar al ritmo de “I am too sexy” de Right said fred.

Para el baile, Belinda usó ropa deportiva y mientras realiza el sensual baile va levantando poco a poco la sudadera hasta mostrar su impactante cintura.

En el clip, Christian Nodal solo escribió: “mmmmmm”.

Nodal se tatúa el rostro por Belinda

En los últimos días la pareja también dio mucho de qué hablar, pues Cristian Nodal, de 22 años, se hizo un tatuaje en honor a su novia. En su frente con letras rojas y un corazón escribió la palabra “Utopía”.

Utopía es un álbum de Belinda que fue lanzado el 3 de octubre de 2006. A los pocos meses del lanzamiento, la actriz recibió disco de oro en México por más de 50 mil copias vendidas y cuatro meses después el disco logró la certificación de disco de platino por más de 100 mil copias vendidas solo en el país.

Este fue el tatuaje de Nodal por Belinda.

