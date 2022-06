Monterrety, Nuevo León.- Belinda regresó a México luego de cuatro meses para presentarse en el Machaca Fest 2022 de Monterrey, donde comenzó a sentirse mal, pero decidió permanecer en el escenario y le pidió a su público seguir cantando por ella mientras se recuperaba.

Belinda se ausentó de México luego del fin de su compromiso con Christian Nodal en febrero pasado, pero volvió a Monterrey, donde se reencontró con su público.

Belinda comenzó su presentación con todo el ánimo, pero comenzó a sentirse mareada. Foto: Nazapf.

Durante su presentación en el Machaca Fest 2022, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, la cantante de 32 años le dijo a su público regio que se estaba sintiendo mal, pero que no se bajaría del escenario hasta no desmayarse.

Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, le pidió Belinda a sus fans.

Belinda le explicó a su público que previo tuvo un vuelo de 15 horas, la posible causa de su malestar. Foto: Nazapf.

Mientras se sentaba, le explicó a su público que el malestar podría ser causa de un vuelo de 15 horas que recién hizo para poder estar en este evento.

No me voy a ir. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón”, agregó la ex de Nodal mientras tomaba suero.

Pese a que se sintió mal de salud, Belinda complació a su público de Monterrey. Foto: Especial.

A la cantante con ascendencia española, país donde radica actualmente, se le pudo ver con las manos temblorosas y pese a esto, dijo que nada la bajaría del escenario.

No me voy a ir aunque me desmaye y se me baje la presión”, sentenció.

Enseguida comenzó el tema “Ángel” y el público, fiel, comenzó a cantar mientras Belinda se recuperaba.

Al final, todo quedó en un susto y Belinda salió triunfante con su público al que complació con temas como “El Sapito” y “Cómplices al rescate”.

Otra sorpresa fue cuando invitó al escenario a Jay de la Cueva, vocalista de “Moderatto”, con quien cantó el tema “Muriendo lento”, y hasta rindió un merecido homenaje a Taylor Hawkins, baterista de “Foo Figthers”.

La sorpresa fue Jay de la Cueva, vocalista de “Moderatto”, con quien cantó el tema “Muriendo lento”. Foto: Nazapf.